Названы продукты, которые можно есть на ночь и не поправляться

Любые натуральные продукты питания (желательно легкоусвояемые) можно есть на ночь и не думать о том, что поправишься, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Стрельникова, врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт фитнес-клубов XFIT.

Очень важное уточнение — это все работает при условии, что человек здоров и не имеет хронических заболеваний или жалоб на здоровье (особенно со стороны пищеварительной системы). Если человек имеет заболевания и/или жалобы, то рекомендации должен давать ему врач, который назначает ему лечение.

«Любой прием пищи должен быть сбалансированным. То есть в каждой тарелке должны быть белки, жиры и углеводы (в том числе, и в приеме пищи перед сном)», — отметила она.

Для худеющего человека важно помнить о контроле.

«Прием пищи перед сном должен быть низкокалорийным. Зачастую ужин наименее калорийный среди всех приемов пищи. В прием пищи перед сном не нужно включать сладости, хлебобулочные изделия, белый рис или пасту, высокоуглеродистые фрукты (такие как, банан, виноград, хурма, гранат) и сухофрукты», — сказала эксперт.

При похудении важно контролировать и общее количество жиров, и особенно количество насыщенных (животных) жиров. Предпочтение следует отдать ненасыщенным жирным кислотам класса Омега 3 (рыба, морепродукты, авокадо/масло авокадо, льняное масло/льняные семена и так далее).

«Пример «правильного» приема пищи перед сном для худеющего — омлет с овощами и авокадо. В составе есть легкоусвояемые белки (яйца), сложные углеводы (овощи и свежая зелень — брокколи, кабачки, цветная капуста, перец болгарский и т.д. — источники витаминов, микроэлементов, клетчатки и антиоксидантов), жиры класса Омега 3 (авокадо)», — рассказала врач.

Что касается времени последнего приема пищи, то это индивидуально. Кто-то может поесть за 30 минут до сна, а кому-то комфортно поесть за 2-3 часа до сна. Общие рекомендации: последний прием пищи желательно делать за 1,5-2 часа до сна, если вы худеете.

«Если вечером у вас тренировка по плану, то после прием пищи необходим. Даже если промежуток от ужина до сна составит 30-40 минут — это гораздо лучше, чем лечь спать голодным. Ночью очень активно идут процессы восстановления, синтез многих веществ (например, гормонов) и обновление клеток, на что также требуется большое количество энергии и питательных веществ», — резюмировала она.

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