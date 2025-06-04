На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач назвал две простых привычки для повышения бодрости

Daily Mirror: отказ от позднего ужина и холодный душ повышают бодрость днем
close
Depositphotos

Отказ от позднего ужина и холодный душ по утрам могут значительно повысить уровень бодрости и улучшить самочувствие в течение дня. Об этом заявил испанский терапевт Александр Олмос. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

По словам врача, прохладный душ сразу после пробуждения помогает организму быстрее «включиться» в активный режим: холод стимулирует кровообращение, укрепляет иммунную систему и дает мощный заряд бодрости.

Эффективность подобного подхода подтверждает исследование, проведенное в 2023 году Борнмутским университетом. Добровольцы, которые провели пять минут в холодной ванне, отмечали повышение уровня активности, внимательности, вдохновения и снижение тревожности.

Еще один совет специалиста — отказаться от еды минимум за три часа до сна. Олмос отмечает, что в этом случае организм эффективнее переходит с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна. Ранний ужин улучшает качество сна, что способствует повышению бодрости и работоспособности днем. Кроме того, соблюдение такого режима помогает поддерживать нормальный вес.

Ранее врач рассказала, почему нельзя принимать душ после еды.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами