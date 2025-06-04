Врач назвал две простых привычки для повышения бодрости

Отказ от позднего ужина и холодный душ по утрам могут значительно повысить уровень бодрости и улучшить самочувствие в течение дня. Об этом заявил испанский терапевт Александр Олмос. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

По словам врача, прохладный душ сразу после пробуждения помогает организму быстрее «включиться» в активный режим: холод стимулирует кровообращение, укрепляет иммунную систему и дает мощный заряд бодрости.

Эффективность подобного подхода подтверждает исследование, проведенное в 2023 году Борнмутским университетом. Добровольцы, которые провели пять минут в холодной ванне, отмечали повышение уровня активности, внимательности, вдохновения и снижение тревожности.

Еще один совет специалиста — отказаться от еды минимум за три часа до сна. Олмос отмечает, что в этом случае организм эффективнее переходит с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна. Ранний ужин улучшает качество сна, что способствует повышению бодрости и работоспособности днем. Кроме того, соблюдение такого режима помогает поддерживать нормальный вес.

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