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Иностранец, выбросивший с шестого этажа супругу, получил срок в России

В Петербурге мигранта, выбросившего жену с шестого этажа, отправили в колонию
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд вынес обвинительный приговор ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности иностранцу Илхомджону Абдуллаеву, который сбросил с шестого этажа свою супругу. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в 2024 году. Мужчина приревновал свою 28-летнюю жену, разозлился на нее и выбросил ее из окна. С тяжелыми повреждениями ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Обвиняемый отказался обжаловать решение суда, но, произнося последнее слово, просил смягчить наказание, так как у него остался маленький сын и пожилые родители. В содеянном Абдуллаев раскаялся.

Суд приговорил его к пяти годам колонии.

Ранее стало известно, что суд не стал арестовывать девушку, которая выбросила новорожденную дочь в окно в Ленобласти.

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