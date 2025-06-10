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В Петербурге озвучили список стоп-мест для курьеров на электросамокатах и байках

В Петербурге утвердили более 40 зон, свободных от курьеров на электросамокатах
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Санкт-Петербурге определили более 40 зон в разных районах, по которым курьерам нельзя передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электровелосипедах и электросамокатах. Проект постановления городского комитета по транспорту опубликован на сайте Смольного.

Движение доставщиков еды на электросамокатах и велосипедах хотят запретить в нескольких общественных пространствах и парках, в том числе в парке 300-летия Петербурга и в «Дубках» в Сестрорецке.

Кроме того, опубликованы требования к курьерам. В частности, они должны иметь опрятный внешний вид, передние и задние фары на самокатах и велосипедах должны быть включены не только в ночное время, но и днем, а максимальная скорость передвижения не должна превышать 20 км/ч.

До этого россиянам напомнили правила безопасного использования самокатов и других СИМ. Важно всегда использовать защитную экипировку: шлем, наколенники и налокотники.

Ездить лучше по ровной поверхности на безопасной дистанции от пешеходов и других участников движения. Передвигаться важно на безопасной скорости, при этом стоит отказаться от использования телефонов и других гаджетов.

Ранее пешеходам посоветовали вызывать ГИБДД при наезде самоката.

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