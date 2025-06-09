Россиянам напомнили правила безопасного управления электросамокатами

Для безопасного использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) важно всегда использовать защитную экипировку: велошлем, наколенники, налокотники. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, ездить лучше по ровной поверхности на безопасной дистанции от пешеходов и других участников дорожного движения. Во время поездки специалисты советуют сохранять бдительность, чтобы не наехать на других людей и не нанести им травмы. Передвигаться важно на безопасной скорости, при этом стоит отказаться от использования телефонов и других гаджетов.

Сотрудник одной из компаний-дистрибьюторов рассказал газете «Известия», что в России на фоне ужесточения штрафов, которые получают пользователи прокатных СИМ, и ужесточения других наказаний за нарушения выросли продажи электросамокатов.

При недостаточной освещенности и в условиях скопления людей эксперты советуют отказаться от поездок. При себе лучше иметь светоотражающие приспособления, чтобы быть заметным.

«Как отмечают сотрудники полиции, основными причинами аварий являются: передвигались вдвоем, не спешились либо не справились с управлением двухколесного транспорта», — добавили в сообщении.

4 июня сообщалось, что в Кемерово четыре ребенка решили прокатиться вместе на одном электросамокате и упали. Инцидент попал на придомовую камеру. На кадрах четверо школьников едут на одном электросамокате по двору. Трое из них стоят на платформе, четвертый сидит на ней. Дети следуют по двору вдоль припаркованных машин. В какой-то момент колесо самоката попадает в яму на дороге, и все четверо вповалку падают на асфальт.

Ранее стало известно, что в Москве школьники забрались друг на друга и толпой ехали на электросамокате.