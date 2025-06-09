На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учительницу лишили лицензии за совращение двух учеников в 1980-х годах

В Окленде учительница совратила двух учеников в 1980-х годах и лишилась лицензии
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Учительница лишилась лицензии из-за совращения школьников спустя более 30 лет после инцидента. Об этом сообщает Odt.co.nz.

По данным издания, женщина неподобающе повела себя в 1980-х годах, когда преподавала в одной из школ Окленда. Бывший школьник подал жалобу на педагога в 2022 году. По его словам, после экскурсии женщина предложила навестить другого школьника в больнице, и тот согласился.

Они пришли к педагогу домой, чтобы взять деньги на подарок, но в результате визит закончился распитием алкоголя. В какой-то момент женщина пошла вместе с молодым человеком в спальню. После соития она отвезла ученика домой и сказала, что хотела бы повторить.

В том же году другой юноша пригласил учительницу на вечеринку по случаю поступления в университет. Сначала она приставала к молодому человеку, но позже их застала соседка. Педагог предложила уйти в спальню, но ученик отказался.

После жалобы первого пострадавшего в 2022 году женщина стала фигуранткой разбирательств. Она просила не лишать ее лицензии, так как она хотела бы «уйти на пенсию с достоинством». Однако ответственные органы все же отобрали у нее лицензию.

Ранее учительница совратила двоих школьников и едва не изнасиловала третьего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами