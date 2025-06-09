Учительницу лишили лицензии за совращение двух учеников в 1980-х годах

Учительница лишилась лицензии из-за совращения школьников спустя более 30 лет после инцидента. Об этом сообщает Odt.co.nz.

По данным издания, женщина неподобающе повела себя в 1980-х годах, когда преподавала в одной из школ Окленда. Бывший школьник подал жалобу на педагога в 2022 году. По его словам, после экскурсии женщина предложила навестить другого школьника в больнице, и тот согласился.

Они пришли к педагогу домой, чтобы взять деньги на подарок, но в результате визит закончился распитием алкоголя. В какой-то момент женщина пошла вместе с молодым человеком в спальню. После соития она отвезла ученика домой и сказала, что хотела бы повторить.

В том же году другой юноша пригласил учительницу на вечеринку по случаю поступления в университет. Сначала она приставала к молодому человеку, но позже их застала соседка. Педагог предложила уйти в спальню, но ученик отказался.

После жалобы первого пострадавшего в 2022 году женщина стала фигуранткой разбирательств. Она просила не лишать ее лицензии, так как она хотела бы «уйти на пенсию с достоинством». Однако ответственные органы все же отобрали у нее лицензию.

Ранее учительница совратила двоих школьников и едва не изнасиловала третьего.