В Северной Ирландии вспыхнули массовые антимигрантские беспорядки

Антимигрантские беспорядки вспыхнули в городе Баллимине после изнасилования несовершеннолетней девочки. Об этом пишет The Belfast Telegraph.

Предполагаемое изнасилование девочки произошло в Баллимине в субботу вечером. По следам инцидента были задержаны двое подростков в возрасте 14 лет. Им предъявили обвинения в попытке изнасилования. Те не смогли отвечать на вопросы без переводчиков с румынского. Подростки свою вину отрицают.

Этот случай вызвал большой резонанс в городе, местные жители собрались на демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки. Полицейские пытались разогнать толпу, однако в них полетели камни и бутылки. Кроме того, четыре здания были повреждены после попадания в них бутылок с зажигательной смесью.

Недавно в Рязани суд вынес приговор 53-летнему иностранцу, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера. Из материалов суда следует, что в течение четырех лет он насиловал детей, пострадали несколько девочек. Педофила осудили на 24 года.

Ранее мигрант ударил ножом в живот 19-летнюю беременную петербурженку.