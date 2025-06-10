На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Северной Ирландии вспыхнули массовые антимигрантские беспорядки

В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования подростка
close
Shutterstock

Антимигрантские беспорядки вспыхнули в городе Баллимине после изнасилования несовершеннолетней девочки. Об этом пишет The Belfast Telegraph.

Предполагаемое изнасилование девочки произошло в Баллимине в субботу вечером. По следам инцидента были задержаны двое подростков в возрасте 14 лет. Им предъявили обвинения в попытке изнасилования. Те не смогли отвечать на вопросы без переводчиков с румынского. Подростки свою вину отрицают.

Этот случай вызвал большой резонанс в городе, местные жители собрались на демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки. Полицейские пытались разогнать толпу, однако в них полетели камни и бутылки. Кроме того, четыре здания были повреждены после попадания в них бутылок с зажигательной смесью.

Недавно в Рязани суд вынес приговор 53-летнему иностранцу, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера. Из материалов суда следует, что в течение четырех лет он насиловал детей, пострадали несколько девочек. Педофила осудили на 24 года.

Ранее мигрант ударил ножом в живот 19-летнюю беременную петербурженку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами