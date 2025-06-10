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Мигрант насиловал маленьких девочек в Рязани и получил срок 24 года

В Рязани иностранца осудили на 24 года за насилие над маленькими девочками
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Shutterstock

В Рязани суд вынес приговор 53-летнему иностранцу, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мигрант в период с января 2019 по ноябрь 2023 года совершал преступления против половой неприкосновенности детей, от его действий пострадали несколько девочек. Мать одной из них вскоре узнала о том, что произошло с дочерью, и обратилась в полицию.

«Фигурант был задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу», – сообщается в публикации.

Суд приговорил иностранца к 24 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Москве двоих мигрантов задержали за изнасилование, которое было совершено десять лет назад. В 2015 году неизвестные надругались над женщиной, похитили у нее 15 тысяч рублей, валюту и украшения.

Только в 2025 году выяснилось, что пострадавшую могли изнасиловать иностранцы, один из которых находился в России незаконно.

Ранее мигрант изнасиловал москвичку в припаркованном автомобиле.

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