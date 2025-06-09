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Мигрант ударил ножом в живот 19-летнюю беременную петербурженку и был задержан

Мигранта задержали за нападение на беременную девушку в Петербурге
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Алексей Никольский/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали иностранца, который ранил ножом свою беременную девушку, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по городу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). 8 июня он был задержан, ему уже предъявили обвинение. В настоящее время фигурант находится под стражей.

Инцидент произошел 30 мая у дома по улице Псковской. В ночное время мигрант поссорился со своей 19-летней партнершей, находящейся на 25-й неделе беременности. Мужчина ударил ее ножом в область живота и ноги.

В результате девушка получила телесные повреждения средней степени тяжести и была госпитализирована. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, плод не пострадал.

Ранее в Бурятии мужчина изрезал жену в бане и напал с ножом на дочь.

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