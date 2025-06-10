На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге трудник храма стал фигурантом 17 уголовных дел о педофилии

В Петербурге возбудили 17 дел о педофилии после задержания трудника храма
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге возбудили 17 уголовных дел после задержания трудника местного храма. Об этом сообщает Mk.ru.

38-летнего мужчину задержали меньше месяца назад, в рамках дела о людях, поощряющих действия сексуального характера в отношении детей. Во время следственных мероприятий задержали предполагаемого владельца чата с такими пользователями.

Теперь сотрудники СК РФ установили, что мужчина и администрировал чат, и наполнял его контентом. Помимо подозреваемого, материалы непристойного характера с участием несовершеннолетних в беседу отправляли 17 человек. В их отношении возбуждено 17 уголовных дел.

Сам администратор стал фигурантом уголовного дела в мае. Известно, что он приехал из другой страны и выполнял работы при местном храме добровольно. Например, мыл посуду и убирал помещения за еду, одежду и лекарства. По словам одного из священнослужителей, мужчина был замкнутым и почти не общался с окружающими.

Ранее в Петербурге отсидевший за развращение детей педофил приглашал к себе школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами