В Петербурге трудник храма стал фигурантом 17 уголовных дел о педофилии

В Петербурге возбудили 17 дел о педофилии после задержания трудника храма

В Петербурге возбудили 17 уголовных дел после задержания трудника местного храма. Об этом сообщает Mk.ru.

38-летнего мужчину задержали меньше месяца назад, в рамках дела о людях, поощряющих действия сексуального характера в отношении детей. Во время следственных мероприятий задержали предполагаемого владельца чата с такими пользователями.

Теперь сотрудники СК РФ установили, что мужчина и администрировал чат, и наполнял его контентом. Помимо подозреваемого, материалы непристойного характера с участием несовершеннолетних в беседу отправляли 17 человек. В их отношении возбуждено 17 уголовных дел.

Сам администратор стал фигурантом уголовного дела в мае. Известно, что он приехал из другой страны и выполнял работы при местном храме добровольно. Например, мыл посуду и убирал помещения за еду, одежду и лекарства. По словам одного из священнослужителей, мужчина был замкнутым и почти не общался с окружающими.

Ранее в Петербурге отсидевший за развращение детей педофил приглашал к себе школьников.