«Начнутся перебои»: гидролог оценил российские запасы питьевой воды

В России достаточно запасов питьевой воды, которые пополняются еще с советских времен. Проблемы могут локально возникнуть в отдельных регионах, но сегодня достаточно ресурсов, чтобы быстро их решить и не допустить дефицита, отметил завлабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов. Помешать накоплению воды может только одно – загрязнение водоемов, подчеркнул он в беседе с НСН.

Так он прокомментировал сообщение международной гуманитарной организации Mercy Corps о том, что Кабул оказался перед угрозой полного исчезновения питьевой воды уже к 2030 году. По данным специалистов, за последнее десятилетие уровень грунтовых вод в столице Афганистана снизился на 30 метров на фоне изменений климата и стремительной урбанизации городов. Около половины городских колодцев уже иссякли, потребление превышает скорость пополнения запасов – ежегодно дефицит составляет около 44 миллионов кубометров.

Планы по обеспечению крупных городов страны водой разрабатывались еще 60-70-е годы, в результате чего, в Москве, например, воды сегодня в пять раз больше, чем необходимо населению. Однако один фактор все-таки может помешать накоплению воды – это загрязнение водоемов, из-за которого страдает качество воды, отметил гидролог.

«В 2005 году авария на химическом заводе в Китае привела к тому, что отходы попали в реку Сунгари, впадающую в Амур, эта катастрофа чуть не оставила Хабаровск без воды, но в обычной ситуации ее объемов в засушливых регионах достаточно», — привел он пример.

Перебои с водой могут возникать локально в отдельных регионах, но эти вопросы можно оперативно решить, так как ресурсов для этого хватает, заверил Болгов. В качестве примера проблемных территорий он привел Калмыкию, где при засушливом климате наблюдается минерализация подземных вод.

Непростая ситуация складывается и в Крыму, где не работают каналы, Каховская ГЭС, из-за чего нет дополнительного потока и приходится расходовать внутренние ресурсы. Также небольшие проблемы сохраняются на Кубани и Ставрополье, но там устойчивого тренда нет – происходит чередование маловодных и многоводных годов, объяснил эксперт.

«Питье не составляет большую часть в использовании водных ресурсов в России. В них активно нуждается промышленность, например, для орошения, особенно, если климат будет жарким», — заключил гидролог.

До этого инженер Института водных проблем РАН, начальник центра регистра и кадастра сельхозакадемии им. Тимирязева Сергей Беднарук заявил, что в России необходимо активно строить новые водохранилища и системы каналов, чтобы избежать угрозы дефицита пресной воды, уровень которой неминуемо падает. Он напомнил, что сейчас как раз наблюдается один из многолетних циклов падения уровня воды, из-за чего он сильно упал в Волге, а Каспий дошел до самого низкого уровня за 100 лет. Решить эту проблему без создания новой инфраструктуры невозможно, убежден эксперт.

Ранее ученые заявили, что Земля теряет запасы воды в угрожающем масштабе.