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В Петербурге посетительнице аквапарка оторвало палец на горке

В Петербурге девушка лишилась пальца на аттракционе в аквапарке
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге девушка пострадала во время катания в аквапарке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во время катания на тюбинге на водной горке. Пострадавшая попала в больницу, специалисты диагностировали ампутацию мизинца на левой ступне.

«После оказания помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии», – сообщается в публикации.

Представители администрации аквапарка заявили, что находятся на связи с пострадавшей. Все гости комплекса застрахованы и при необходимости получают компенсацию.

Там также добавили, что аттракционы постоянно проходят осмотры, после произошедшего его также проверили.

«Каких-то дефектов в ходе проверок нашими специалистами выявлено не было — ни с утра, ни после происшествия», – сообщается в публикации.

До этого в Тюменской области воспитаннице отрезало часть пальца в детском саду. В раздевалке кто-то из детей зажал дверью кисть девочки.

После проверки выяснилось, что учреждение не обеспечило безопасные условия для пребывания ребенка.

Ранее во Владимире спасли 11-летнего мальчика, вспахавшего ногу культиватором.

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