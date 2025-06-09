В Петербурге посетительнице аквапарка оторвало палец на горке

В Петербурге девушка пострадала во время катания в аквапарке. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел во время катания на тюбинге на водной горке. Пострадавшая попала в больницу, специалисты диагностировали ампутацию мизинца на левой ступне.
«После оказания помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии», – сообщается в публикации.
Представители администрации аквапарка заявили, что находятся на связи с пострадавшей. Все гости комплекса застрахованы и при необходимости получают компенсацию.
Там также добавили, что аттракционы постоянно проходят осмотры, после произошедшего его также проверили.
«Каких-то дефектов в ходе проверок нашими специалистами выявлено не было — ни с утра, ни после происшествия», – сообщается в публикации.
До этого в Тюменской области воспитаннице отрезало часть пальца в детском саду. В раздевалке кто-то из детей зажал дверью кисть девочки.
После проверки выяснилось, что учреждение не обеспечило безопасные условия для пребывания ребенка.
Ранее во Владимире спасли 11-летнего мальчика, вспахавшего ногу культиватором.