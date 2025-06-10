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Башкирский танцор Загиров умер, съев отравленную траву

Танцор умер, съев отравленную траву в Башкирии
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azamatzagirov_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Башкирии умер 23-летний танцор Азамат Загиров, проведший две недели в коме после отравления. Об этом сообщил певец Ришат Тухватуллин в своем Telegram-канале.

Загиров работал в коллективе Тухватуллина. По словам артиста, Азамат отправился к родителям в Бураево. Там он работал в огороде, где собрал свербигу — растение, которое считается съедобным. Однако он не знал, что неподалеку колхозные поля обрабатывали химикатами. Скорее всего, ветер разнес яд, и растения в огороде тоже оказались опасными. В результате Азамат тяжело отравился и две недели провел в коме. Несмотря на все усилия врачей, его организм не справился, и танцор скончался 9 июня.

«Он был сердцем и гордостью коллектива. Один из самых светлых, добрых и искренних людей, которых мы знали. Его талант, энергия и тепло останутся с нами навсегда. Соболезнуем родным, друзьям и всем, кто его знал и любил, — написал певец.

В марте трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев ушел из жизни в возрасте 49 лет. По информации Te;egram-канала Mash, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца из-за отравления лекарствами с опиатами.

Ранее врачи вырезали умершей туристке сердце без ведома ее семьи.

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