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Названы упражнения на координацию, которые защитят пожилых от бытовых травм

«Пятый канал»: упражнения на координацию защитят пожилых от бытовых травм
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Упражнения на развитие координации помогут пожилым людям защитить себя от бытовых травм. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на ведущего Романа Перелыгина и пятикратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Корчагину.

Ведущий отметил, что проверить координацию можно с помощью базовых движений. Для этого нужно поставить ноги вместе, развести руки в стороны и закрыть глаза, после чего оценить, шатает тело или нет. Чтобы усложнить движение, можно поставить одну ногу перед другой. Если координация развита плохо, можно выполнять специальные упражнения.

«Самое простое, что можно выполнить вообще, даже сидя в офисе, просто сняв с себя туфли — поделать растопырки пальцами. То есть максимально широко разводить пальчики», — посоветовала Корчагина.

По ее словам, можно также начать работу с балансом и вестибулярным аппаратом. Она рекомендует поставить ноги вместе, подниматься на полупальцы и поставить руки в стороны.

«Здесь нам с вами нужно будет менять взгляд с левого пальца на правый и стараться держать баланс», — уточнила эксперт.

Британские ученые из Университета Ковентри и Бирмингемского городского университета до этого изучили влияние употребление кофе на равновесие и физическую функцию у пожилых людей. Результаты показали, что кофеин не вредит физическому тонусу.

Ранее были названы самые распространенные травмы на даче.

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