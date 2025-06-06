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Пастор был арестован после того, как ограбил мужчину, а затем вернулся и извинился

Complex: в США пастор избил и ограбил мужчину и вернулся, чтобы извиниться
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Mobile County Sheriff's Office

В США пастор был арестован после того, как ограбил мужчину, а затем вернулся, чтобы извиниться, пишет Сomplex.

Пастор из Алабамы Рой Пауэлл, служивший в церкви Cedar Street Missionary Baptist Church, был арестован и обвинен в вооруженном ограблении. По данным полиции, он ударил мужчину прикладом пистолета по голове и отобрал у него рюкзак. Инцидент произошел, когда потерпевший шел в отделение почты.

Согласно рассказу жертвы, их сначала разделила небольшая словесная перепалка на тротуаре, после которой пастор уехал на грузовике. Однако спустя несколько минут он вернулся, подъехал к мужчине и нанес ему удар оружием по голове. После этого Пауэлл забрал его вещи и скрылся.

Однако через некоторое время пастор неожиданно вернулся на место преступления, чтобы попросить прощения у жертвы. Он подошел к пострадавшему и принес свои извинения за случившееся. В итоге Пауэлла заключили под стражу, однако на следующий день он был освобожден под залог в размере $40 тысяч.

Потерпевший, имя которого не раскрывается, признался, что был потрясен, узнав, что напавший на него человек является пастором.

Ранее владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором.

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