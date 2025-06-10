Врач рассказала, сколько мороженого можно употреблять в неделю

Врач Кашух: в неделю можно употреблять до 150 г мороженого

Для каждого человека оптимальное количество мороженого разное. Это зависит от состояния здоровья, образа жизни и качества продукта, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. В целом, по ее словам, взрослым, проводящим достаточно времени на ногах, можно употреблять до 150 г лакомства в неделю.

«Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни или имеет проблемы со здоровьем, лучше ограничиться одной порцией в неделю или вовсе отказаться от мороженого», — посоветовала Кашух.

Давая мороженое детям, важно следить, чтобы ребенок ел десерт не спеша, добавила она.

Врач рекомендует выбирать качественное мороженое. Прежде всего, нужно внимательно прочитать состав продукта на упаковке. В идеале он должен быть максимально простым: цельное или сухое молоко, сливочное масло, сливки, небольшое количество сахара, натуральные ароматизаторы.

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