На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, сколько мороженого можно употреблять в неделю

Врач Кашух: в неделю можно употреблять до 150 г мороженого
close
Kseniia Perminova/Shutterstock/FOTODOM

Для каждого человека оптимальное количество мороженого разное. Это зависит от состояния здоровья, образа жизни и качества продукта, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. В целом, по ее словам, взрослым, проводящим достаточно времени на ногах, можно употреблять до 150 г лакомства в неделю.

«Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни или имеет проблемы со здоровьем, лучше ограничиться одной порцией в неделю или вовсе отказаться от мороженого», — посоветовала Кашух.

Давая мороженое детям, важно следить, чтобы ребенок ел десерт не спеша, добавила она.

Врач рекомендует выбирать качественное мороженое. Прежде всего, нужно внимательно прочитать состав продукта на упаковке. В идеале он должен быть максимально простым: цельное или сухое молоко, сливочное масло, сливки, небольшое количество сахара, натуральные ароматизаторы.

Ранее стало известно, где в России дороже всего стоит мороженое.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами