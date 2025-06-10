Стало известно, где в России дороже всего стоит мороженое

На Чукотке и в Магаданской области зафиксированы самые высокие цены на мороженое

Ко Дню мороженого аналитики кошелька ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор» провели исследование и узнали, какое мороженое любят россияне, сколько на него тратят и как изменились цены на пломбир в стаканчике за год. Так, выяснилось, что в мае 2025 года на Чукотке мороженое в вафельном стаканчике стоило в три раза больше, чем в Тыве.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

53% респондентов предпочитают шоколадное мороженое, а 50% — ванильное. Также популярны фисташковый (33%), карамельный (30%) и клубничный (26%) вкусы. В качестве свободных вариантов 12% опрошенных назвали пломбир и крем-брюле, а также ванильный вафельный стаканчик с шоколадной крошкой.

Каждый третий опрошенный (30%) ест мороженое редко. По 25% респондентов делают это несколько раз в неделю или несколько раз в месяц, еще 15% — один раз в неделю, а 5% — каждый день.

По объему продаж в штуках лидируют ванильный (23%) и шоколадный (16%) вкусы. Реже покупают мороженое с шоколадной крошкой (6%), крем-брюле (4%) и сливочное (3%), а также пломбир (2%), черничное (2%), фисташковое (2%), клубничное (2%), малиновое (1%) и с вареной сгущенкой (1%).

Аналитики отмечают, что этот май был прохладным, поэтому продажи вафельных стаканчиков оказались на 5% ниже, чем в 2024 году. Их средний вес за год практически не изменился и составил 79 граммов.

Средняя стоимость мороженого в вафельном стаканчике составила в мае 2025 года 65 рублей — это на 19% больше, чем в 2024 году. В Москве стаканчик стоит 106 рублей (+20%), в Санкт-Петербурге ― 87 рублей (+5%).

Самое дорогое мороженое ― на Чукотке (125 рублей, +11%), в Магаданской области (117 рублей, +25%) и на Камчатке (111 рублей, +19%).

В Хабаровском крае мороженое в стаканчике в среднем стоит 84 рубля (+23%), в Крыму ― 76 рублей (+14%), в Калининградской области ― 74 рубля (+25%), в Краснодарском крае ― 66 рублей (+20%). В Свердловской области средняя цена составила 60 рублей (+22%), в Красноярском крае ― тоже 60 рублей (+17%), в Нижегородской области ― 54 рубля (+13%).

Дешевле всего стаканчики в Оренбургской области (44 рубля, +20%), в Саратовской области (43 рубля, +14%) и республике Тыва (40 рублей, +26%).

Более трети респондентов (35%) тратят на мороженое до 200 рублей в месяц, чуть меньше трети (30%) — от 200 до 500 рублей. Еще у 19% опрошенных на это уходит от 500 до 1000 рублей, а у 6% — более 1000 рублей в месяц. По 10% опрошенных тратят на мороженое до 150 рублей или до 3000 рублей в месяц.

Большинство россиян покупают мороженое, чтобы охладиться в жару (48%) или потому что любят сладкое (45%). У 27% это привычка с детства, а 20% хотят пробовать новые вкусы. Еще 6% респондентов рассказали, что любят сочетать мороженое с кофе.

Более половины опрошенных (54%) покупают мороженое в магазине рядом с домом. Еще 25% приобретают десерт в супермаркетах, 10% — заказывают онлайн. Реже мороженое покупают у уличных продавцов (5%), в автоматах на работе (4%), а также в кафе и ресторанах (3%).

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