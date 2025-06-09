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Жениху ампутировали пальцы на ногах из-за слишком тесной свадебной обуви

Британцу частично ампутировали большие пальцы на ногах из-за свадебных туфель
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Shutterstock/FOTODOM

Жениху из Англии пришлось частично ампутировать большие пальцы ног из-за слишком тесной свадебной обуви, пишет Daily Mail.

По словам Джордана Келли, за несколько дней до бракосочетания он надел новые свадебные туфли на ужин со своей невестой и друзьями. После вечера мужчина заметил, что его большие пальцы на ногах стали синими и начали отекать, но не придал этому особого значения. Однако вскоре ситуация ухудшилась и стало ясно, что без медицинского вмешательства возможны серьезные осложнения.

«Я подумал, что просто сильно их придавил. Но через пару дней они стали черными. Я понял, что дело серьезное», — рассказал Джордан.

Медики диагностировали у него некроз тканей и настоятельно рекомендовали хирургическое вмешательство. Через два дня после этого ему провели операцию по частичной ампутации обоих больших пальцев. Несмотря на болезненное восстановление, мужчина решил не переносить свадьбу.

«Мы потратили столько времени и денег на организацию», — добавил британец.

Келли также пообещал, что теперь будет более осторожным при выборе обуви.

Ранее в сети раскритиковали жениха за шутку над невестой на свадьбе.

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