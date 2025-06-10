«Возвращение 90-х»: в Новосибирске неизвестные избили и ограбили в подъезде пенсионерку

В Новосибирске двое злоумышленников — знакомые между собой мужчина и женщина — напали в подъезде на пенсионерку, избили и ограбили ее. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на знакомую с ситуацией местную жительницу.

Инцидент произошел 9 июня в доме 25/1 по улице Татьяны Снежиной. На кадрах с камеры, установленной в подъезде (есть в распоряжении СМИ), пенсионерка заходит в подъезд. Следом за ней забегают средних лет мужчина и женщина. Судя по записи, они сразу начинают конфликтовать с потерпевшей, не дают ей подняться по лестничному пролету и стаскивают к входу в подъезд. Затем пытаются вырвать у нее сумку, попутно избивая. Через несколько минут камера домофона зафиксировала, как преступники с похищенной сумкой выходят из подъезда и скрываются.

«Полнейший ужас, так издеваться над женщиной в возрасте. Все шокированы от этого инцидента, реально будто бы возвращение 90-х. Район не самый спокойный у нас, а теперь уже и средь бела дня такое происходит», — прокомментировала видео собеседница СМИ.

В городской полиции отметили, что заявление по факту нападения к ним поступало. Там также добавили, что личности преступников установлены. Подозреваемые задержаны. Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Петербурге двое с пистолетом напали на молодую пару в подъезде.