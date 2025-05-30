Двое с пистолетом напали на молодую пару в подъезде дома в Петербурге

78.ru: в Петербурге двое с пистолетом напали на молодую пару в подъезде

В Петербурге двое с предметом, похожим на пистолет, напали на молодую пару. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на улице Дыбенко, когда 16-летний юноша с девушкой возвращались домой. За ними последовали двое неизвестных, которые начали провоцировать конфликт и проследовали за парой в подъезд. Там один из нападавших стал размахивать перед молодыми людьми предметом, похожим на пистолет.

Пострадавшим удалось дать отпор агрессорам и избежать серьезных последствий. По данным телеканала, нападавшие являются рецидивистами и уже неоднократно совершали подобные правонарушения.

До этого в Петербурге посетитель ресторана с пистолетом требовал быстрее выдать заказ. В полицию с заявлением по факту произошедшего никто не обращался.

Ранее пьяный мужчина катался по улицам Петербурга и угрожал водителям пистолетом.