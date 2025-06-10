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В России заявили о замедлении развития IT-отрасли и предложили решение

Декан Захаров: для роста IT-отрасли бизнес должен сотрудничать с вузами
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В России в последнее время немного замедлились темпы роста IT-отрасли, хотя по-прежнему остаются на хорошем уровне. Мешает развитию разрыв между тем, какие специалисты требуются бизнесу, и теми, кого выпускают образовательные учреждения, считает декан факультета информационных технологий Университета «Синергия» Александр Захаров. В этой сфере важно наладить сотрудничество, отметил он в эфире Общественной Службы Новостей.

По словам специалиста, вклад отрасли в ВВП на уровне 6% — это отличный результат, который немного не дотягивает до уровня развитых стран (там он достигает 10%).

«Было отмечено и то, что ранее мы считали компании только с профильным ОКВЭД, а сейчас мы подключили к статистике непрофильные компании, которые тоже вкладываются в IT-отрасль», — добавил эксперт.

По его мнению, сегодня важно, чтобы вузы готовили специалистов, в которых действительно нуждается бизнес, а это возможно, если компании будут с ними активно сотрудничать. Например, можно уделить внимание созданию базовых кафедр при вузах, программ стажировок, которые позволят студентам с первого курса работать в ведущих IT- компаниях. Это очень перспективное направление для сотрудничества, заключил Захаров.

До этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что сегодня специалистов по IT-безопасности массово выпускают педагогические факультеты, однако подготовку таких кадров оценивают очень низко. В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что количество IT-специалистов в России составляет более миллиона человек, однако спрос на них сохраняется. Проблема заключается в том, что из вузов выходит очень много специалистов начального уровня — джунов, а стране нужны сильные разработчики с опытом работы — мидлы. При этом многие люди хотят попасть в индустрию на хорошее место, однако классификация и навыки разработчиков не соответствуют ожиданиям крупных российских компаний.

Ранее Россию назвали одним из мировых лидеров по числу суверенных IT-специалистов.

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