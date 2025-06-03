На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Россию назвали одним из мировых лидеров по числу суверенных IT-специалистов

Старший вице-президент Сбера Меньшов рассказал о внедрении ИИ в разработку
close
Freepik

Сбер входит в число мировых лидеров по объему и качеству IT-компетенций. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

В рамках сессии «Экосистема разработки ПО» он рассказал о перспективах внедрения искусственного интеллекта (AI) в процессы разработки и значении экосистемного подхода. По словам Меньшова, российский IT-сектор является одним из наиболее развитых в мире. В Сбере работают около 40 тыс. IT-специалистов, что делает банк одним из крупнейших работодателей в этой сфере на глобальном уровне.

«Россия занимает третье или четвертое место в мире по числу суверенных IT-специалистов. Когда мы говорим об экосистеме разработки ПО, ее главными потребителями являются сами IT-сотрудники. И этот рынок у нас весьма значителен. IT-сфера — одна из немногих отраслей, которая действительно масштабна в России и может конкурировать с мировыми аналогами, имея при этом собственную экосистему», — сказал Меньшов.

Меньшов добавил, что количество IT-специалистов ежегодно увеличивается примерно на 10%, а у России есть все основания для успешного суверенного развития технологий.

Спикер подчеркнул, что использование ИИ в работе остается добровольным выбором специалистов. Например, уже доступны готовые инструменты, такие как AI-ассистент разработчика GigaCode. Однако ключевую роль играет готовность сотрудников применять новые решения.

«Мы внедряем ИИ на каждом этапе жизненного цикла разработки: от генерации идеи до создания продукта, тестирования и приемо-сдаточных испытаний. Второе важное направление — ассистенты производственных процессов. Это ИИ-решения, помогающие сотрудникам получать ответы на вопросы по различным операционным процедурам. Сегодня около 60% наших разработчиков регулярно используют в работе инструменты на основе ИИ», — добавил Меньшов.

При этом он считает, что нужно развивать несколько параллельных платформ и экосистем разработки, включая аналоги Git-репозиториев и облачные решения для создания проектов, ориентированные на потребности стартапов, малого и среднего бизнеса.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами