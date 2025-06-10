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Эксперт заявил о низком уровне подготовки российских IT-специалистов

IT-эксперт Клименко: уровень подготовки IT-кадров в РФ оценивают как очень низкий
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IT-отрасль принесла российскому ВВП по итогам 2024 года 6%, заняты в ней на сегодня порядка 1,6 млн человек. При этом актуальными остаются некоторые проблемы – так, не до конца решены вопросы с импортозамещением, а подготовка кадров сильно хромает, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире Общественной Службы Новостей.

По словам Клименко, с «железом» в России ситуация осталась прежней – в этом направлении все достаточно сложно. Что касается трудовых ресурсов, то специалистов по IT-безопасности массово выпускают педагогические факультеты, однако подготовку таких кадров оценивают очень низко, заявил эксперт.

«Хорошо дела обстоят с софтом, и если отделить нас от «железа», то мы в прошлом году использовали все, что можно было импортозаместить сразу, и обнаружили, что теперь предстоит огромная, тяжелая работа», — добавил он, пояснив, что намеченные планы по имортозамещению оказалось воплотить сложнее, чем ожидалось.

Напомним, недавно глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что количество IT-специалистов в России составляет более миллиона человек, однако спрос на них сохраняется. За последние пять лет в сфере IT количество работников увеличилось на 50%, но при этом главная проблема заключается в том, что очень много специалистов начального уровня — джунов, а стране нужны сильные разработчики с опытом работы — мидлы. Он добавил, что многие люди хотят попасть в индустрию на хорошее место, однако классификация и навыки разработчиков не соответствуют ожиданиям крупных российских компаний.

Ранее российские рабочие начали догонять представителей сферы IT по зарплатам.

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