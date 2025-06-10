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Правительство поддержало законопроект об укорачивании оружия для граждан

Кабмин поддержал предложение Госдумы об укорачивании гражданского оружия
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Shutterstock

Правительство поддержало законопроект об изменении длины гражданского оружия. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно законопроекту, предлагается снизить минимальную длину для гражданского оружия с 0,8 м до 0,7 м, а минимальную длину ствола — с 0,5 м до 0,3 м.

По мнению авторов законопроекта, действующие в данный момент нормативы устарели — они значительно ограничивают распространение спортивных карабинов. Кроме того, предложенный законопроект запрещает изымать оружейные лицензии за неоплаченные штрафы по статьям КоАП, предусматривающим административный арест.

Авторы законодательной инициативы утверждают, что уменьшение минимальной длины оружия не повлечет «общественно опасных» рисков и не наделяет «изделия свойствами скрытого ношения».

До этого депутаты Государственной думы Российской Федерации от фракции ЛДПР предложили оградить россиян от уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.

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