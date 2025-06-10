Правительство поддержало законопроект об укорачивании оружия для граждан

Правительство поддержало законопроект об изменении длины гражданского оружия. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно законопроекту, предлагается снизить минимальную длину для гражданского оружия с 0,8 м до 0,7 м, а минимальную длину ствола — с 0,5 м до 0,3 м.

По мнению авторов законопроекта, действующие в данный момент нормативы устарели — они значительно ограничивают распространение спортивных карабинов. Кроме того, предложенный законопроект запрещает изымать оружейные лицензии за неоплаченные штрафы по статьям КоАП, предусматривающим административный арест.

Авторы законодательной инициативы утверждают, что уменьшение минимальной длины оружия не повлечет «общественно опасных» рисков и не наделяет «изделия свойствами скрытого ношения».

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