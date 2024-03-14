Россиянам могут разрешить самооборону при защите жилья

Депутат Государственной думы Российской Федерации от фракции ЛДПР предложили оградить россиян от уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Парламентарии хотят урегулировать права граждан на необходимую оборону в пределах своего жилища. Они предлагают внести поправки в Уголовный кодекс РФ, а также ввести в законодательство принцип «мой дом — моя крепость».

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в парламент законопроект о запрете на продажу гражданского оружия и огнестрельного гладкоствольного лицам, получившим гражданство РФ менее пяти лет назад.

По словам авторов законопроекта, в условиях спецоперации новым гражданам страны не следует давать разрешение на владение оружием до того, как они докажут «устойчивую правовую связь с Россией». Другим аргументом в пользу принятия законопроекта было названо «засилье мигрантов» в ряде регионов РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.