Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам могут разрешить самооборону при защите жилья

Депутаты Госдумы предложили разрешить гражданам самооборону при защите жилья

close
100%
Shutterstock

Депутат Государственной думы Российской Федерации от фракции ЛДПР предложили оградить россиян от уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Парламентарии хотят урегулировать права граждан на необходимую оборону в пределах своего жилища. Они предлагают внести поправки в Уголовный кодекс РФ, а также ввести в законодательство принцип «мой дом — моя крепость».  

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в парламент законопроект о запрете на продажу гражданского оружия и огнестрельного гладкоствольного лицам, получившим гражданство РФ менее пяти лет назад.

По словам авторов законопроекта, в условиях спецоперации новым гражданам страны не следует давать разрешение на владение оружием до того, как они докажут «устойчивую правовую связь с Россией». Другим аргументом в пользу принятия законопроекта было названо «засилье мигрантов» в ряде регионов РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами