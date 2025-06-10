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Москвичка по три часа проверяла квартиру перед уходом и лишилась работы из-за опозданий

SHOT: в Москве девушку уволили из-за последствий ОКР
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы лишилась работы из-за последствий заболевания, о котором она узнала только после похода к психотерапевту. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

У девушки появились навязчивые мысли о необходимости выполнять определенные ритуалы по утрам, перед выходом на работу. Сначала она проверяла, выключила ли воду и другие важные мелочи, затем стала фиксировать проверки на камеру.

Позже количество ритуалов увеличилось, и вместо 15 минут девушка стала тратить на них около трех часов. Это приводило к недосыпам, растерянности и постоянным опозданиям на работу. Недовольное ситуацией начальство уволило работницу.

Отмечается, что помимо этого у девушки появилась тревожность, у нее стали чаще происходить конфликты с близкими.

Позже она пришла на прием к психотерапевту, который диагностировал у нее тревожное расстройство и ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), при котором у человека появляются навязчивые мысли и страхи, связанные с ними.

Ранее в Британии изобрели мозговой имплантат, который может улучшить настроение.

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