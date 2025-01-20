В Британии изобрели мозговой имплантат, который может улучшить настроение

В Великобритании изобрели мозговой имплантат для улучшения настроения пациентов. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на национальную службу здравоохранения.

«Устройство может иметь потенциал для помощи пациентам с такими заболеваниями, как депрессия, наркомания, обсессивно-компульсивное расстройство и эпилепсия», — говорится в публикации.

Предполагается, что устройство, которое будут имплантировать под черепную коробку, будет подавать «целевые импульсы ультразвука для «включения» кластеров нейронов».

Безопасность и переносимость имплантата проверят на 30 пациентах в ходе исследований стоимостью £6,5 млн (более 800 млн рублей). Испытания профинансирует Агентство передовых исследований и изобретений Великобритании.

В августе 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что через десять лет мозговые импланты Neuralink будут вживлены миллионам людей. Neuralink — это чип, который вживляется в мозг человека для непосредственного взаимодействия с компьютером или смартфоном.

Ранее первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы.