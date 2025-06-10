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В Приморье лидер банды экстремистов получил срок за нападения на иностранцев

В Приморье осудили банду экстремистов, нападавших на иностранцев
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Shutterstock

В Приморье суд вынес приговор банде экстремистов, которые нападали на иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Группу в 2016 году собрал житель Владивостока 1991 года рождения, который испытывал ненависть к другим нациям. В компании было шесть человек, среди них была девушка. Молодые люди нападали на иностранцев и распространяли свои идеи в интернете.

«Лидер жестко структурировал группировку, разделив действия на прямые – насильственные действия, и непрямые – вандализм с ультраправой символикой», – сообщается в публикации.

В результате главу банды суд признал виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Другие фигуранты получили условные сроки. При этом лидер решил обжаловать приговор, но рассматривавший апелляцию суд поддержал решение предыдущей инстанции. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Самаре семья мигрантов издевалась над котом и напала на соседа после замечания.

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