В Приморье лидер банды экстремистов получил срок за нападения на иностранцев

В Приморье суд вынес приговор банде экстремистов, которые нападали на иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Группу в 2016 году собрал житель Владивостока 1991 года рождения, который испытывал ненависть к другим нациям. В компании было шесть человек, среди них была девушка. Молодые люди нападали на иностранцев и распространяли свои идеи в интернете.

«Лидер жестко структурировал группировку, разделив действия на прямые – насильственные действия, и непрямые – вандализм с ультраправой символикой», – сообщается в публикации.

В результате главу банды суд признал виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Другие фигуранты получили условные сроки. При этом лидер решил обжаловать приговор, но рассматривавший апелляцию суд поддержал решение предыдущей инстанции. Приговор уже вступил в законную силу.

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