Соседи-мигранты избили россиянина после жалоб на их издевательства над котом

В Самаре семья мигрантов издевалась над котом и напала на соседа после замечания

В Самаре местная жительница пожаловалась на семью приезжих, которая, якобы, издевается над своим домашним котом. Также женщина утверждает, что один из соседей избил ее супруга после того, как он обратил внимание на неподобающее обращение с питомцем. Об этом сообщает 63.ru в Telegram-канале.

По словам собеседницы СМИ, семья мигрантов терроризирует весь подъезд уже несколько месяцев. 5 мая они, якобы, привязали своего кота к лотку, а затем выпустили животное в общий коридор. Когда ее муж попытался объяснить, что так не делается, его избили.

Женщина посетовала, что соседи не только издеваются над котом, но и превратили общее помещение в туалет. Любые попытки выйти с ними на контакт, как утверждает самарчанка, заканчиваются агрессией с их стороны.

Подписчики издания в комментариях к посту посоветовали забрать кота или пристроить его в добрые руки, а на нерадивых соседей написать заявление в полицию.

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