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Врач рассказал, как стресс вызывает проблемы с позвоночником

Врач Асютин: стресс может провоцировать проблемы с позвоночником
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Shutterstock

Стресс и нехватка физических нагрузок являются одними из главных причин появления боли в спине у современных людей. Об этом kp.ru рассказал врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Дмитрий Асютин.

Врач по лечебной физкультуре НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, профессор Ирина Героева рассказала газете «Известия», что боли в спине можно избежать, если правильно соблюдать механику движений при выполнении дачных работ.

«Ключевые факторы, которые ускоряют развитие заболеваний позвоночника — нехватка физической активности, сидячий образ жизни. Большую роль играет лишний вес, который усиливает нагрузку на позвоночник. Стресс — один из ведущих факторов риска», — предупредил нейрохирург.

Он пояснил, что на фоне стресса в организме людей повышается уровень кортизола — гормона, который может нарушить обмен веществ при длительном воздействии. Это оказывает влияние также на межпозвонковые диски и мышцы. Наиболее часто стресс приводит к напряжению в шее, плечах и верхней части спины, что дает нагрузку на позвоночник и может грозить серьезными изменениями.

Асютин подчеркнул, что ситуацию могут усугубить неправильное питание и курение. По его словам, для здоровья позвоночника важен не только спорт, но и отсутствие стресса и здоровый образ жизни.

Ученые из Мюнхенского технического университета до этого выяснили, что сниженная мышечная масса и высокий уровень жировой ткани в мышцах спины связаны с повышенным риском хронической боли.

Ранее была названа самая вредная для спины поза при использовании телефона.

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