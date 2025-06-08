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Названы два фактора хронической боли в спине

The Lancet: накопление жира в мышцах грозит болью в спине
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Shutterstock

Ученые из Мюнхенского технического университета выяснили, что сниженная мышечная масса и высокий уровень жировой ткани в мышцах спины связаны с повышенным риском хронической боли. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health.

В исследовании приняли участие 27 518 человек в возрасте от 19 до 74 лет. Хроническую боль в спине отметили 21,8% участников. Ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) всего тела и технологии искусственного интеллекта для анализа состава мышц.

С помощью технологий искусственного интеллекта исследователи разделили мышцы спины на жировые и нежировые компоненты. Также ученые учли такие факторы, как возраст, пол, уровень физической активности и наличие заболеваний — включая диабет, дислипидемию, остеопороз и остеоартрит.

Результаты показали: чем выше доля межмышечного жира, тем выше вероятность хронической боли. Напротив, больший объем мышечной массы оказывал защитный эффект. Кроме того, исследование подтвердило, что регулярная физическая активность в объеме, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения (не менее 150 минут умеренной или интенсивной нагрузки в неделю), связана с наименьшей частотой болей в спине. При этом как недостаток, так и избыток физической активности могут повышать риск появления боли.

Ранее был назван простой способ облегчить боль в спине без лекарств.

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