Названы три самые востребованные профессии для удаленщиков

Три самые востребованные профессии, которые позволяют работать удаленно, — разработчики искусственного интеллекта (ИИ), аналитики и дизайнеры. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Роскачества.

«На фоне глобальной цифровизации и перехода к удаленному формату особенно востребованы специалисты, которые могут создавать и развивать цифровые продукты вне зависимости от локации. В первую очередь это разработчики ИИ. Спрос на ИИ продолжает расти как в России, так и за рубежом. Специалисты могут работать на международные или российские компании удаленно, участвовать в разработке систем по автоматизации бизнес-процессов», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что также востребованы аналитики — бизнесу нужны специалисты, способные превращать большие объемы данных в управленческие решения. Это роль на стыке IT, аналитики и бизнеса. Особенно востребованы те, кто владеет языками программирования и имеет опыт в e-commerce или fintech.

В-третьих, нужны UX/UI-дизайнеры. В Роскачестве пояснили, что компаниям в борьбе за пользователей требуются дизайнеры, способные проектировать интерфейсы с учетом поведения пользователя и современных трендов дизайна.

Ранее были названы сферы с самыми высокими зарплатами.