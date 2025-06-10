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Филолог оценил идею расширения списка нецензурных слов в РФ

Профессор Баранов: расширение списка нецензурных слов удивляет
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aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Расширение списка запрещенных в средствах массовой информации (СМИ) слов вызывает удивление. Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор филологических наук, заведующий отделом Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН профессор Анатолий Баранов.

Эксперт отметил, что новые слова в списке слабо связаны с речевым употреблением. По его словам, четыре известных нецензурных корня по жанрам и стилистическим характеристикам отличаются. Среди них есть нецензурные, на которые наложены культурные и правовые запреты, подчеркнул филолог.

«Однако слова с остальными корнями, упомянутыми в тексте статьи, относятся к другим стилистическим регистрам: они грубые, неприличные, бранные или диалектные. Поэтому такая классификация вызывает удивление», — сказал Баранов.

9 июня Роскомнадзор (РКН) опроверг расширение списка запрещенных в СМИ слов после появления «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации». В словаре перечислены 14 корней нецензурных слов. Помимо известных на «х», «п», «е» и «б», добавили новые на: -бзд-; -елд-; -говн-; -жоп-; -манд(а); -муд-; -перд-; -сра-; -(с)са-; -шлюх/ш-. Однако в ведомстве подчеркнули, что расширение списка не равнозначно запрету для использования в СМИ.

Ранее в Новосибирске потребовали отменить концерты «Ленинграда» за сквернословие.

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