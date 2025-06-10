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Пятерых жителей Приморья осудили за продажу шкуры тигра

«Новости Приморья»: пятерых россиян осудили за продажу шкуры тигренка в Китай
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Наталья Рондалева/РИА Новости

Пятерых россиян осудили за браконьерство и продажу шкуры тигренка в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья».

Двое правонарушителей добыли шкуру амурского тигра на охоте с самозарядным ружьем. Они самостоятельно сняли ее и законсервировали для продажи. При этом к ее незаконному хранению, перевозке и продаже были привлечены еще трое подельников. Все пятеро были осуждены на лишение свободы сроком от 5 до 5,5 года и выплату штрафа в размере 100 тыс. рублей и компенсации в размере 2,4 млн рублей (обязанность по ее уплате будет распределена между всеми пятью участниками преступного сговора). Один из них будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные — в колонии общего режима.

Браконьеры намеревались продать шкуру за 1 млн рублей и были задержаны в момент получения денежных средств. Сделка оказалась подставной, злоумышленникам передали муляж денежных средств. В раскрытии преступления участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности.

До этого полиция изъяла детеныша амурского тигра из квартиры жителя Стаханова в ЛНР.

Ранее амурские тигры, которых выпустили в тайгу в Приморье, попали на видео.

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