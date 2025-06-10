На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе грузовой поезд совершил вынужденную остановку

В Рязанской области грузовой поезд совершил остановку по техническим причинам
close
west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку на перегоне Старожилово — Денежниково Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в Telegram-канале МЖД.

В МЖД уточнили, что остановка была совершена по техническим причинам. На период оказания помощи пассажирские поезда, следовавшие в Москву, Воронеж, Адлер, Санкт-Петербург и Орск, начали следовать по соседним путям. Они следовали с отклонением от графика от 48 минут до 3 часов 44 минут.

«В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения задержки поездов», — говорится в сообщении.

2 мая из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на пути в Московской области задерживались семь пассажирских поездов. Бригады обеспечивали пассажирам комфорт: в вагонах поддерживалась температура, а тем, чьи поезда опаздывали на 4 часа и более, предоставляли питание.

Ранее пранкер спровоцировал остановку поездов в петербургском метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами