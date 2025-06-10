В российском регионе грузовой поезд совершил вынужденную остановку

В Рязанской области грузовой поезд совершил вынужденную остановку на перегоне Старожилово — Денежниково Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в Telegram-канале МЖД.

В МЖД уточнили, что остановка была совершена по техническим причинам. На период оказания помощи пассажирские поезда, следовавшие в Москву, Воронеж, Адлер, Санкт-Петербург и Орск, начали следовать по соседним путям. Они следовали с отклонением от графика от 48 минут до 3 часов 44 минут.

«В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения задержки поездов», — говорится в сообщении.

2 мая из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на пути в Московской области задерживались семь пассажирских поездов. Бригады обеспечивали пассажирам комфорт: в вагонах поддерживалась температура, а тем, чьи поезда опаздывали на 4 часа и более, предоставляли питание.

Ранее пранкер спровоцировал остановку поездов в петербургском метро.