Житель Башкирии изрезал ножом дедушку и бабушку и подался в бега

Уроженец Башкирии изрезал ножом дедушку и бабушку, угнал автомобиль пожилого родственника и подался в бега. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Инцидент произошел в начале этого месяца в башкирском селе Месягутово. 5 июня на трассе в Пермском крае обнаружили автомобиль, принадлежащий 76-летнему жителю Башкирии. Через два дня тела мужчины и его 64-летней супруги нашли с многочисленными ножевыми ранениями в их доме. Пенсионеры уже несколько дней не отвечали на звонки и их родные стали беспокоиться.

Следователи уверены, что к произошедшему причастен 21-летний внук супружеской пары. По всей видимости, он напал на них с ножом, а затем угнал машину деда, на которой улетел в кювет, а затем бросил транспортное средство посреди трассы в Прикамье. Молодой человек объявлен в розыск. Ведется следствие.

Ранее житель Татарстана в качестве наказания изуродовал лицо и шею дочери отверткой.