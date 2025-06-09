Владелица груминг-салона в Тюмени угрожает сотруднице, которой не выплатила зарплату

Предпринимательница из Тюмени угрожает своей бывшей работнице, которая пытается взыскать долг по зарплате. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Некоторое время назад хозяйка тюменского груминг-салона «Розовая собака» Ирина Чижевская решила взять к себе на работу Юлию, которая тогда трудилась в другой организации. Предпринимательница оплатила ее обучение и предложила конкурентную зарплату, однако новой сотруднице приходилось выполнять не только задачи по стрижке собак, но и обязанности уборщицы и администратора.

В конце концов хозяйка салона заявила Юлии о своем недовольстве результатами ее работы и уволила ее, не выплатив положенную сумму. После того, как девушка подала в суд, бывшая работодательница стала записывать голосовые сообщения, в которых обещала облить родных грумера кислотой, побрить Юлию налысо и всячески испортить ей жизнь. Однажды Ирина пришла к бывшей сотруднице на новое место работы, чтобы избить ее. Девушка уже обратилась в полицию.

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