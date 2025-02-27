Петербуржец засудил начальника, который оскорбил его в присутствии коллег

В Петербурге мужчина получит компенсацию за то, что его оскорбил начальник

В Санкт-Петербурге мужчина потребовал 1 млн рублей у начальника, назвавшего его лжецом. Петродворцовый районный суд взыскал с ответчика сумму в 100 раз меньше, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Алескандр Елисеенко подал иск о защите чести и достоинства к Игорю Абрамову, который в апреле прошлого года, находясь в своем кабинете, оскорбил его в присутствии сослуживцев. Поводом стала написанная Елисеенко объяснительная, содержание которой не устроило Абрамова. В конце концов он пригрозил сотруднику увольнением.

Но Елисеенко обратился в суд и потребовал, чтобы начальник публично опроверг информацию о том, что истец — лжец, болтун и врун. Оскорбленный петербуржец отметил, что за годы работы в различных организациях зарекомендовал себя с лучшей стороны, поэтому оценил моральный ущерб в 1 млн рублей и попросил заплатить ему соответствующую денежную компенсацию.

Тем не менее по решению суда Елисеенко получил лишь 10 тыс. рублей, также Абрамова обязали принести ему публичные извинения.

Ранее спор двух сибирячек в чате детского сада закончился разбирательством в суде.