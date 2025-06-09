Мужчину задержали за стрельбу по лебедям на озере в Ленобласти

Браконьер открыл охоту на лебедей в Ленобласти, якобы перепутав их с гусями

В Ленинградской области задержали браконьера, стрелявшего в лебединую пару на озере под Гатчиной, сообщает портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел еще в апреле этого года в районе деревни Малое Замостье, но подозреваемого удалось установить лишь недавно. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина признал, что охотился на занесенных в Красную книгу лебедей-шипунов, которых якобы перепутал с гусями.

Пострадавших птиц передали волонтерам, а позже они были доставлены в центр помощи диким животным. Как уточняется, они остаются под наблюдением специалистов по сей день.

В отношении стрелка возбудили дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Мужчина заявил, что готов возместить ущерб.

Ранее в Барнауле молодые люди обстреляли детей на футбольном поле.