В Барнауле молодые люди обстреляли детей на футбольном поле

Двое мужчин открыли стрельбу по детям в Барнауле и были задержаны

В Барнауле правоохранители задержали молодых людей, которые могут быть причастны к стрельбе по детям на футбольном поле, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 3 июня на футбольной площадке во дворе одного из домов на улице Крупской. Неизвестные обстреляли из пневматической винтовки игравших на улице мальчиков и ранили одного из них в ногу.

4 июня подозреваемых задержали. Ими оказались молодые люди, одному из задержанных 22 года, другому — 21. По некоторым данным, на момент стрельбы они были пьяны.

Их доставили в отдел полиции и выяснили, что оружие принадлежит юноше 2003 года рождения, его винтовку изъяли и отправили на экспертизу. Проверка по делу продолжается.

«Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства. Сотрудники полиции примут решение в соответствии с законодательством», — отметили в полиции.

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