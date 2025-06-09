В Челябинской области обсудили укрепление семейных ценностей

В городе Троицке Челябинской области с 6 по 8 июня прошел III Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке», в рамках которого состоялся форум «Семья», сообщает портал «Патриархия.ru».

Генеральный продюсер видеосервиса Okko, президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев на форуме отметил важность ответственного подхода к созданию детского и семейного контента, который объединяет поколения и способствует укреплению духовно-нравственных ценностей в обществе.

От имени губернатора региона Алексея Текслера гостей приветствовал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

«Внимание к семьям в нашей области постоянно растет. Мы системно расширяем на региональном уровне комплекс мер социальной поддержки семей с детьми. Также приветствуем многодетность и помогаем родителям, воспитывающим приемных детей. Уверен, что предложения, озвученные сегодня на форуме, станут частью нашей общей стратегии демографической политики», — сообщил он.

Спикеры представили важные идеи и инициативы, касающиеся повышения рождаемости и создания позитивного имиджа многодетной семьи.

«Истинная любовь проявляется через готовность к отдаче: ближнему, родным и детям. Это важный процесс, который продолжается всю жизнь. Если мы будем уделять время и внимание окружающим, проявлять доброту, то семейные ценности и наше общество будут процветать. Нам нужно начать с себя и учиться видеть в каждом человеке личность, а не просто прохожего», — подчеркнул в своем выступлении епископ Троицкий и Южноуральский Павел.

Посетители фестиваля «Троица в Троицке» смогли ознакомится с культурными и творческими инициативами, представленными на тематических площадках «Троичные обряды», «Молодецкие забавы», «Славянская трапеза» и др. Также состоялись выступления южноуральских творческих коллективов.

В середине мая глава Минюста Константин Чуйченко предложил создать в России правовое регулирование, которое защитит традиционные духовно-нравственные ценности от внешнего воздействия.