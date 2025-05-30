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Мигрант ударил ножом в живот беременную возлюбленную в Петербурге

78.ru: в Петербурге мигрант ударил беременную возлюбленную ножом в живот
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Depositphotos

В Петербурге мигрант дважды ударил беременную 19-летнюю возлюбленную ножом. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Псковской улице, где пострадавшая, находящаяся на 25-й неделе беременности, вступила в конфликт со своим сожителем-иностранцем. В ходе ссоры мужчина дважды ударил девушку ножом в живот и голень, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиски подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

До этого россиянин изрезал ножом жену из-за подаренных знакомым в честь дня рождения продуктов и заставил клясться в верности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Ранее мужчина несколько раз ударил ножом соседа за то, что тот назвал его жену сплетницей.

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