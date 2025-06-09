В Китае несколько старых домов передвинули на новое место с помощью гидравлических опор

В Шанхае специалисты провели уникальную операцию по перемещению целого исторического района. С помощью 432 гидравлических роботизированных «ног» был аккуратно передвинут комплекс зданий в стиле шикумен, относящийся к первой половине XX века, пишет Oddity Central. Общий вес сооружения составил около 7500 тонн.

Комплекс расположен в районе Цзинъань. Он был построен в 1920–1930-х годах и представляет собой группу традиционных жилых домов, характерных для старого Шанхая. Перемещение было необходимо для того, чтобы освободить место под строительство трёхэтажной подземной инфраструктуры, не разрушая при этом культурное наследие.

Для реализации проекта инженеры применили современные технологии, включая элементы искусственного интеллекта. Это позволило точно рассчитать нагрузки, определить состояние конструкций и спланировать движение в условиях узких улочек шириной менее 1,2 метра.

Здания были установлены на армированную стальную раму, после чего начали работу роботы с гидравлическими опорами. Каждая из них могла двигаться с точностью до миллиметра, обеспечивая плавное и безопасное перемещение. Скорость передвижения составляла около 10 метров в день.

Ранее в Канаде строители передвинули 220-тонное здание с помощью 700 кусков мыла.