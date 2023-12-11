В Канаде строители перенесли 220-тонное здание с помощью 700 кусков мыла, пишет издание UPI.

Как сообщают СМИ, здание, построенное в 1826 году, местные власти планировали снести в 2018 году. Однако компания, владеющая домом, сообщила о своих планах перенести постройку ближе к дороге на улице и поставить ее на новый фундамент.

После того, как все детали проекта были согласованы, инженеры строительной компании успешно перенесли дом на новое место. Владелец строительной фирмы Шелдон Раштон рассказал, что через основание здания протянули стальной каркас с помощью двух экскаваторов.

Как правило, при таких работах используются специальные технические ролики, но в данном случае строители решили воспользоваться мылом — понадобилось 700 кусков. Из-за этого дом буквально проскользил по каркасу и встал в нужном месте.

Как объяснили специалисты, этот прием помог сохранить постройку, поэтому сносить ее больше не требуется.

Ранее в Китае задержали двух рабочих за разрушение участка Великой Китайской стены.