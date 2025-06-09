Врача, который писал о своих фантазиях юной пациентке, отстранили от работы

В Великобритании врача, поделившегося с юной пациенткой своими фантазиями, отстранили от работы спустя 10 лет. Об этом пишет Mirror.

По данным таблоида, доктор Сиан Хьюз впервые увидел девочку в 2011 году, когда той было 13 лет. Тогда он был 23-летним студентом четвертого курса медицинского факультета Университета Бристоля и инициировал общение по электронной почте после того, как отправил пациентке копии рентгеновских снимков. Когда жертве исполнилось 17 лет, пара начала обсуждать сексуальные фантазии друг друга. В итоге девушка вступила с врачом в интимные отношения в 2015 году, но их связь прервалась уже на следующий год.

Позднее молодая женщина подала жалобу на Хьюза в полицию, но начавшееся в 2020 году расследование было прекращено. Тем не менее делом заинтересовался Генеральный медицинский совет. Врач пытался оправдаться тем, что по-настоящему любил девушку и их чувства были взаимными, но все же был отстранен от практики на 12 месяцев за неподобающие сексуальные отношения с бывшей пациенткой.

Трибунал установил, что из-за отношений с Хьюзом у девушки возникло «недоверие к медицинским работникам и медицинским назначениям», а также недоверие к мужчинам в целом и трудности с выражением своих желаний. Грозит ли теперь доктору уголовная ответственность, не уточняется.

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