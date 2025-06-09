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В Госдуме сравнили уехавших из РФ мужчин с неандертальцами

Депутат Милонов сравнил уехавших из России мужчин-абьюзеров с псом Шариком
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российские женщины-эмигранты за рубежом создали Telegram-канал, в котором рассказывают истории насилия, в том числе сексуализированного, со стороны мужчин, которые также уехали из страны. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что уехавшие после начала спецоперации россияне – «не мужчины», они «не готовы быть отцами, защитниками своей семьи и родины».

«Такие похожие на людей существа назывались неандертальцы. Они были очень похожи на древних людей, но ими не были, и это была тупиковая ветвь развития. Так и выехавшие после 2022 года являются представителями некой тупиковой ветви развития. О чем я? О том, что тот, кто считается мужчиной — это не просто обладатель первичных и вторичных половых признаков. Это еще человек, который обладает определенными качествами, свойствами, готовностью быть отцом, защитником, оберегать свою семью, свой дом, свою родину, а выехавшие не готовы практически ни к чему», — сказал он.

По мнению Милонова, у уехавших, «как и у многих приматов, и у неандертальцев», развито «стремление к спариванию без цели создания семьи». Он призвал уехавших женщин помнить, что перед ними «не мужчина, а пес Шарик».

«Выехавшие беглецы и подонки обладают такой гиперактивностью, в этом ничего удивительного нет, но надо же понимать, с кем ты. Нельзя же с каждым с первым встречным, как говорил Филипп Филиппович Преображенский. Девушки, я понимаю, вы тоже не подарок, поскольку тоже выехали, но все-таки помните, что это не люди, это не человек, это пес Шарик. Он, может быть, и был похож на человека, но человеком не был. Так и те мужики, которые уехали, похожи на мужиков, но ими не являются», — сказал Милонов.

Ранее мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и упаковал ее в чемодан.

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