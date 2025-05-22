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Мальчик облокотился на дерево в российском городе и лишился двух пальцев

Mash: в Махачкале мальчик облокотился на дерево и лишился двух пальцев
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Махачкале 12-летний мальчик лишился пальцев из-за удара током. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел во дворе на улице Олега Кошевого, где ребенок играл с друзьями. Облокотившись на дерево, школьник получил электрический разряд от скрытых в ветках оголенных проводов трансформатора.

В результате происшествия мальчик получил ожоги третьей и четвертой степени на обеих руках. Врачи были вынуждены ампутировать два пальца. Пострадавшему предстоит операция по пересадке кожи и длительный период реабилитации.

До этого в Удмуртии рыбак получил удар током в 110 тысяч вольт. Предварительно, он задел удочкой ЛЭП. Обгоревшего мужчину в одной из деревень Воткинского района обнаружили очевидцы. На место были вызваны экстренные службы.

Ранее россиянина ударило током в кафе, когда он выходил на улицу.

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