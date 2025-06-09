Женщина впала в кому после похода в поликлинику

В Казахстане женщина впала в кому после инъекции в поликлинике

В Казахстане поход в поликлинику для 46-летней жительницы Алма-Аты закончился серьезными последствиями для здоровья и госпитализацией, ее жизнь под угрозой. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на супруга женщины.

По словам собеседника издания, 3 июня его жена обратилась к врачам поликлиники №28 с жалобами на кашель. Там после обследования ее госпитализировали в дневной стационар, из которого домой она уже не вернулась. Мужчина утверждает, что после введения какого-то препарата у его супруги случился анафилактический шок и она впала в кому.

«Ей сначала сделали рентген, который показал двустороннее воспаление легких. После этого врачи направили ее на капельницу в дневной стационар. Что именно ей ввели, мы не знаем. Медсестры поставили инъекцию, не проверив, есть ли у нее аллергия на препарат, и не сделав никаких проб», — поделился муж пациентки.

Собеседник СМИ подчеркнул, что врачи больницы №4, где сейчас лежит женщина, оценивают ее состояние как тяжелое. Мужчина подал заявление в полицию.

В пресс-службе поликлиники отметили, что аллергическая реакция у пациентки возникла на пробу препарата, а не не на основное введение. Там утверждают, что проводили все манипуляции в соответствии с установленными стандартами.

Ранее стало известно о нижегородце, который впал в кому после поступления в больницу с менингитом.