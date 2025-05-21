Нижегородец впал в кому после поступления в больницу с менингитом

Mash: в Нижнем Новгороде мужчина с менингитом впал в кому

В Нижнем Новгороде молодого человека госпитализировали с менингитом, но вскоре он впал в кому. Об этом сообщает Ni Mash.

По данным Telegram-канала, в больницу 22-летний местный житель по имени Данил попал с температурой и сыпью. Помимо этого, как рассказали родственники, он кричал от боли.

Уже на следующий день юноша потерял сознание, медики нашли его и сообщили семье. Они также рассказали об остром отравлении метадоном у пациента, которое накануне никто не выявил. Сам Данил, по словам родственников, не употреблял запрещенные вещества.

Позже молодого человека направили в другую больницу, где ему диагностировали тяжелую форму менингита. Следов наркотических веществ в его крови не выявили. Сейчас Данил находится в крайне тяжелом состоянии, он в коме.

По мнению семьи, врачи из первого медучреждения упустили время и пытаются скрыть халатность. Как рассказал брат пострадавшего, врачи не дают оптимистичных прогнозов. В случае, если молодому человеку удастся выжить, он «не сможет жить нормальной жизнью».

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