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Мигранты толпой напали на пенсионера в Ростовской области

Пенсионера избили за замечание мигрантам в Ростовской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области мигранты избили местных жителей, один из пострадавших, 60-летний мужчина, попал в больницу, сообщает «Блокнот Волгодонска».

Инцидент произошел 7 июне в хуторе Денисов. По словам сына пострадавшего, его 60-летний отец сделал замечание водителю, который проезжал мимо и едва не наехал на него. В машине находились еще трое мужчин, которые вышли на улицу и набросились на незнакомцев с кулаками. Пенсионер и его родственник получили травмы и чудом выжили.

«Нападавшие были турками-месхетинцами с соседнего поселка Обливного, который находится в километре от Денисова. Вначале начали лупить родственника, отец начал заступаться, они перекинулись на отца. Били руками и ногами. Били отца втроем. Потом прибежало еще человек 50. Они делали вид, что разнимали, а на самом деле каждый пытался по разу ударить. Кричали, что у них целая толпа свидетелей, а моего отца и его родственника, после того как изобьют еще сильнее, сделают виноватыми», — говорит сын избитого мужчины.

Пострадавшего отвезли в волгодонскую больницу, где ему оказали помощь и сняли побои. Однако, по словам собеседника издания, правоохранители искать нападавших не торопятся, якобы не хотят «поднимать лишнюю шумиху». Участковый приехал лишь на следующий день, но сын пострадавшего уверен, что у него предвзятое отношение к ситуации.

В хуторе Денисов, где сейчас проживает около 100 человек, доля турков-месхетинцев, по словам местных, уже превысила 80%. Жители боятся представителей диаспоры и просят защиты у председателя СКР Александра Бастрыкина.

Ранее в Госдуме захотели запретить один «аттракцион невиданной щедрости» для мигрантов.

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